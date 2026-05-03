Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису, заявил глава РФПИ - 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T03:24+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мир, не отдавая себе отчета, идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории", - написал Дмитриев в соцсети X. Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

россия, европа, рф, азия, кирилл дмитриев, фатих бироль, мэа