Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису, заявил глава РФПИ - 03.05.2026, ПРАЙМ
Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 03.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории и даже не отдает себе в этом отчета, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мир, не отдавая себе отчета, идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
