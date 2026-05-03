Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии - 03.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии
При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на... | 03.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на стоимость одного рабочего дня и, соответственно, на потери в зарплате. О том, какой месяц станет самым выгодным для отдыха, а в какой лучше поработать, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.По словам эксперта, самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии — июль, в котором 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле один рабочий день и тем легче компенсировать потери от отпуска. Самым невыгодным окажется ноябрь — всего 20 рабочих дней. На удивление, недалеко ушёл и август — 21 рабочий день. В остальных месяцах второго полугодия — 22 рабочих дня."Расчёт в июле для зарплаты 100 тысяч рублей на руки при отпуске 14 дней будет таким: зарплата за отработанные дни составит 100 000 / 23 × 13 = 56 521,74 рубля (потеря — 43 478,26 рубля). Отпускные при условии, что сотрудник отработал весь год без пропусков, составят 1 200 000 / (29,3 × 12) = 3 412,97 рубля за день, умножаем на 14 дней = 47 781,6 рубля, что вполне перекрывает потери", — пояснил Муравьев.При расчёте отпускных важно помнить: если работник не пропустил ни одного дня в расчётном периоде, общее количество дней считается как 29,3 × 12. Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия, нужно сложить среднее число отработанных календарных дней в каждом месяце. Таким образом, июль становится самым привлекательным месяцем для отпуска с точки зрения финансов, а ноябрь и август — наименее выгодными.
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на стоимость одного рабочего дня и, соответственно, на потери в зарплате. О том, какой месяц станет самым выгодным для отдыха, а в какой лучше поработать, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
По словам эксперта, самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии — июль, в котором 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле один рабочий день и тем легче компенсировать потери от отпуска. Самым невыгодным окажется ноябрь — всего 20 рабочих дней. На удивление, недалеко ушёл и август — 21 рабочий день. В остальных месяцах второго полугодия — 22 рабочих дня.
"Расчёт в июле для зарплаты 100 тысяч рублей на руки при отпуске 14 дней будет таким: зарплата за отработанные дни составит 100 000 / 23 × 13 = 56 521,74 рубля (потеря — 43 478,26 рубля). Отпускные при условии, что сотрудник отработал весь год без пропусков, составят 1 200 000 / (29,3 × 12) = 3 412,97 рубля за день, умножаем на 14 дней = 47 781,6 рубля, что вполне перекрывает потери", — пояснил Муравьев.
При расчёте отпускных важно помнить: если работник не пропустил ни одного дня в расчётном периоде, общее количество дней считается как 29,3 × 12. Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия, нужно сложить среднее число отработанных календарных дней в каждом месяце. Таким образом, июль становится самым привлекательным месяцем для отпуска с точки зрения финансов, а ноябрь и август — наименее выгодными.
 
