https://1prime.ru/20260503/otpusk-869549757.html
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии - 03.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии
При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T02:02+0300
2026-05-03T02:02+0300
2026-05-03T02:02+0300
бизнес
отпуск
рынок труда
кадры
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869533993_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffa12106bc759b8023b9bf4a085c60b4.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на стоимость одного рабочего дня и, соответственно, на потери в зарплате. О том, какой месяц станет самым выгодным для отдыха, а в какой лучше поработать, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.По словам эксперта, самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии — июль, в котором 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле один рабочий день и тем легче компенсировать потери от отпуска. Самым невыгодным окажется ноябрь — всего 20 рабочих дней. На удивление, недалеко ушёл и август — 21 рабочий день. В остальных месяцах второго полугодия — 22 рабочих дня."Расчёт в июле для зарплаты 100 тысяч рублей на руки при отпуске 14 дней будет таким: зарплата за отработанные дни составит 100 000 / 23 × 13 = 56 521,74 рубля (потеря — 43 478,26 рубля). Отпускные при условии, что сотрудник отработал весь год без пропусков, составят 1 200 000 / (29,3 × 12) = 3 412,97 рубля за день, умножаем на 14 дней = 47 781,6 рубля, что вполне перекрывает потери", — пояснил Муравьев.При расчёте отпускных важно помнить: если работник не пропустил ни одного дня в расчётном периоде, общее количество дней считается как 29,3 × 12. Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия, нужно сложить среднее число отработанных календарных дней в каждом месяце. Таким образом, июль становится самым привлекательным месяцем для отпуска с точки зрения финансов, а ноябрь и август — наименее выгодными.
https://1prime.ru/20260428/otpusk-869483531.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869533993_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26c22477cba2930014450d357fd0a4c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, отпуск, рынок труда, кадры
Бизнес, отпуск, рынок труда, Кадры
Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии
Муравьев: во втором полугодии выгоднее всего идти в отпуск в июле
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. При планировании отпуска во втором полугодии важно учитывать не только сезон, но и финансовую выгоду. Количество рабочих дней в месяце напрямую влияет на стоимость одного рабочего дня и, соответственно, на потери в зарплате. О том, какой месяц станет самым выгодным для отдыха, а в какой лучше поработать, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
Юрист объяснила, кому могут отказать в летнем отпуске
По словам эксперта, самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии — июль, в котором 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле один рабочий день и тем легче компенсировать потери от отпуска. Самым невыгодным окажется ноябрь — всего 20 рабочих дней. На удивление, недалеко ушёл и август — 21 рабочий день. В остальных месяцах второго полугодия — 22 рабочих дня.
"Расчёт в июле для зарплаты 100 тысяч рублей на руки при отпуске 14 дней будет таким: зарплата за отработанные дни составит 100 000 / 23 × 13 = 56 521,74 рубля (потеря — 43 478,26 рубля). Отпускные при условии, что сотрудник отработал весь год без пропусков, составят 1 200 000 / (29,3 × 12) = 3 412,97 рубля за день, умножаем на 14 дней = 47 781,6 рубля, что вполне перекрывает потери", — пояснил Муравьев.
При расчёте отпускных важно помнить: если работник не пропустил ни одного дня в расчётном периоде, общее количество дней считается как 29,3 × 12. Если были отпуска, больничные, командировки и другие причины отсутствия, нужно сложить среднее число отработанных календарных дней в каждом месяце. Таким образом, июль становится самым привлекательным месяцем для отпуска с точки зрения финансов, а ноябрь и август — наименее выгодными.