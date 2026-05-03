https://1prime.ru/20260503/peskov-869638491.html

Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах

Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах - 03.05.2026, ПРАЙМ

Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах

Россияне понимают не все законодательные инициативы отчасти потому, что их должным образом не объясняют, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T13:26+0300

2026-05-03T13:26+0300

2026-05-03T13:26+0300

общество

россия

рф

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий песков

"веди"

федеральное собрание

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россияне понимают не все законодательные инициативы отчасти потому, что их должным образом не объясняют, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей, когда порекомендовал органам власти не зацикливаться на запретах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отметив, что формулировка президента была исчерпывающей. Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия глава государства сообщил, что зацикливаться только на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивно, поскольку излишние барьеры тормозят развитие.

https://1prime.ru/20260501/putin-869602749.html

рф

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий песков, "веди", федеральное собрание