Германия согласует с ЕС ответ на новые пошлины США
2026-05-03T21:48+0300
БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Власти Германии приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о новых пошлинах и намерены координировать свои действия в этом направлении с Еврокомиссией, сообщило министерство экономики ФРГ. Глава Белого дома заявил ранее о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. "Мы будем тесно координировать наши дальнейшие шаги внутри Евросоюза", - говорится в сообщении министерства. Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.
