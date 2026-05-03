В Южной Осетии снизилось бронирование отелей на майские праздники

Бронирование в гостиницах Южной Осетии на майские праздники в 2026 году снизилось на 10-15% из-за наводнений в Чечне и Дагестане, сообщили РИА Новости в... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T10:34+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Бронирование в гостиницах Южной Осетии на майские праздники в 2026 году снизилось на 10-15% из-за наводнений в Чечне и Дагестане, сообщили РИА Новости в министерстве экономического развития республики. "Сейчас забронировано (отелей - ред.) в районе 45%. Это меньше на 10-15% (чем в 2025 году - ред.)", - отметили в министерстве. Как пояснили агентству в ведомстве, на снижение туристического потока в основном повлияло закрытие Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ). Это единственная дорога, которая связывает Россию с Южной Осетией. Однако во время ливней и паводков, когда возрастает риск оползней и камнепада, дорогу перекрывают. В настоящее время автомагистраль открыта, обычно ее работу возобновляют с улучшением погодных условий. Кроме снижения показателей гостиничных бронирований по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в республике фиксируют снижение числа туристических заявок, которые обычно поступают от путешественников гидам и экскурсоводам. "В этом году было подано около 900 заявок (туристических - ред.). Но из-за природных бедствий в Дагестане и Чечне, а также из-за холодной и снежной весны их количество значительно сократилось", - сообщил агентству заместитель министра экономического развития республики Альберт Техов. Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.

