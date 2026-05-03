https://1prime.ru/20260503/prodazhi-869633957.html

Продажи теплиц на Wildberries в марте-апреле выросли в 3,5 раза

Продажи теплиц на Wildberries в марте-апреле выросли в 3,5 раза - 03.05.2026, ПРАЙМ

Продажи теплиц на Wildberries в марте-апреле выросли в 3,5 раза

Прохладная погода не помешала подготовке россиян к дачно-огородному сезону - в марте-апреле продажи теплиц на Wildberries выросли в 3,5 раза в годовом... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T04:48+0300

2026-05-03T04:48+0300

2026-05-03T04:48+0300

бизнес

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869633957.jpg?1777772926

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Прохладная погода не помешала подготовке россиян к дачно-огородному сезону - в марте-апреле продажи теплиц на Wildberries выросли в 3,5 раза в годовом выражении, а средств от сорняков - вдвое, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Быстрее всего в категории "Все для сада и огорода" выросли продажи теплиц (+250%), удвоились продажи средств от сорняков. В лидерах по оборотам остаются семена (28%), удобрения (22%) и рассада (рост на 7%), везде по сумме продаж", - говорится в сообщении. В целом оборот товаров для садоводства вырос на 23%, садовых инструментов - на 28%, садовой мебели - на 27%. Категория "Садовая техника" показала еще более выдающуюся динамику - рост на 74%. Среди садовой техники и инструментов в лидерах триммеры - рост в 3,2 раза, бензопилы - в 2,4 раза, опрыскиватели - на четверть, мойки высокого давления - на 9%, и только цепные электропилы, сохранив позиции в топе, показали отрицательную динамику, снизившись почти на треть. В подкатегории "Семена и саженцы" самыми популярными в текущем сезоне стали семена огурцов "Кураж", цветов обриеты и долихоса, томатов для открытого грунта, ромашки "Гигант", а также душистого горошка. Все семена входят в утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. Среди саженцев чаще всего покупают гортензию "Самарская Лидия", саженцы клубники, роз, хосты и ириса "Добрыня". При этом в связи с мощными снегопадами в конце апреля особо высокую динамику показала снегоуборочная техника. Например, оборот снегоуборщиков вырос в 6,5 раз, снегоуборочных скреперов - в 8,6 раза. Противогололедных реагентов купили в 5,2 раза больше, а снеговых лопат - в 3,8 раза.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries