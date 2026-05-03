Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260503/professii-869637195.html
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют - 03.05.2026, ПРАЙМ
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют
Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T11:48+0300
2026-05-03T11:48+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/14/842371422_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d85a2bcbc555ef5656d77a9ab0e5e3c.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob для РИА Новости. "Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей", - обращают внимание аналитики. "На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар", - говорится в исследовании. Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица.
https://1prime.ru/20260503/zarplata-869549625.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84237/14/842371422_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1e8e97144d87f220d4f038f97df0eeb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
11:48 03.05.2026
 
Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют

Чаще всего пенсионеры ищут работу разнорабочим, поваром и уборщиком

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Трудовая книжка
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob для РИА Новости.
"Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей", - обращают внимание аналитики.
"На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар", - говорится в исследовании.
Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах.
Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает
03:03
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала