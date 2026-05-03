Названы профессии, на которые пенсионеры чаще всего претендуют
2026-05-03T11:48+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Больше всего вакансий для лиц пенсионного возраста в России есть для таких профессий, как разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, санитар, показал анализ SuperJob для РИА Новости. "Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей", - обращают внимание аналитики. "На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар", - говорится в исследовании. Авторы исследования подчеркнули тот факт, что настоящие высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями, они активно задействованы в своей отрасли и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Если же такие соискатели ищут работы, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей, курьеров и квалифицированных рабочих. Женщины пенсионного возраста чаще размещают резюме на соискание таких позиций как сиделка, продавец, вахтер, бухгалтер, упаковщица и фасовщица.
Чаще всего пенсионеры ищут работу разнорабочим, поваром и уборщиком
