https://1prime.ru/20260503/proliv-869641041.html
В Босфорском проливе приостановили движение судов
В Босфорском проливе приостановили движение судов - 03.05.2026, ПРАЙМ
В Босфорском проливе приостановили движение судов
Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию, сообщило турецкое Управление... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T17:35+0300
2026-05-03T17:35+0300
2026-05-03T17:35+0300
энергетика
бизнес
россия
босфорский пролив
египет
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/16/756891618_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_93c35e5a9b1019622e598edd774f789e.jpg
АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза, следовавшего в Россию, сообщило турецкое Управление береговой охраны. "Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направлениях... У сухогруза ZALTRON длиной 185 метров, следовавшего из Египта в Россию, произошла поломка двигателя у берегов Куручешме", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х. К месту происшествия оперативно направлены буксиры "KURTARMA-3", "KURTARMA-5" и "KURTARMA-9" для оказания помощи судну.
https://1prime.ru/20260502/ekonomika-869630719.html
босфорский пролив
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75689/16/756891618_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_230c0f9982ad9156420e0f6a427a4c9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, босфорский пролив, египет
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, Босфорский пролив, ЕГИПЕТ
В Босфорском проливе приостановили движение судов
Движение судов в Босфорском проливе приостановили из-за поломки сухогруза