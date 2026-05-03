На Западе сделали заявление о планах Путина в отношении Европы
2026-05-03T15:02+0300
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин никогда не планировал атаковать Европу, отметил на платформе X эксперт из Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Он не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел", — написал он. Так аналитик ответил на статью Financial Times, которая обсуждает обеспокоенность Европы в связи с грядущими серьезными задержками в поставке американской военной техники, в частности для Украины, из-за исчерпания запасов, связанного с операцией против Ирана. Эксперт подчеркнул, что в случае какого-либо конфликта у Европы не будет способности дать адекватный ответ. Российский президент неоднократно детально разъяснял, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры продолжают пугать своих граждан мнимым российским наступлением, дабы отвлечь их от внутренних вопросов. В последние годы Россия не один раз выражала беспокойство по поводу беспримерной активности НАТО возле ее западных рубежей. Альянс наращивает своё присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В Кремле утверждают, что Россия никому не угрожает, но не может проигнорировать действия, которые могут представлять потенциальную угрозу для ее интересов.
Кошкович: Путин никогда не собирался нападать на Европу