Россия сократила импорт специй из Турции
2026-05-03T10:58+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте российские компании ввезли смеси приправ из имбиря, шафрана, куркумы и других пряностей из Турции на 51,1 тысячи долларов против 197,9 тысячи годом ранее. Таким образом, импорт упал в 3,8 раза за год. По итогам марта крупнейшими покупателями турецких специй стали США с долей в 39,9% от всего импорта, Германия (9,6%) и Тайланд (4,8%). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
Россия сократила импорт специй из Турции

© РИА Новости . Владимир Песня | Различные приправы на прилавке
Различные приправы на прилавке - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Различные приправы на прилавке. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в марте российские компании ввезли смеси приправ из имбиря, шафрана, куркумы и других пряностей из Турции на 51,1 тысячи долларов против 197,9 тысячи годом ранее. Таким образом, импорт упал в 3,8 раза за год.
По итогам марта крупнейшими покупателями турецких специй стали США с долей в 39,9% от всего импорта, Германия (9,6%) и Тайланд (4,8%). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
