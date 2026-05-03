https://1prime.ru/20260503/rossiya--869636882.html
Россия сократила импорт специй из Турции
Россия сократила импорт специй из Турции - 03.05.2026, ПРАЙМ
Россия сократила импорт специй из Турции
Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T10:58+0300
2026-05-03T10:58+0300
2026-05-03T10:58+0300
экономика
россия
мировая экономика
турция
сша
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869636790_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_77664ccb12001fe676a35417dc7e4de2.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте российские компании ввезли смеси приправ из имбиря, шафрана, куркумы и других пряностей из Турции на 51,1 тысячи долларов против 197,9 тысячи годом ранее. Таким образом, импорт упал в 3,8 раза за год. По итогам марта крупнейшими покупателями турецких специй стали США с долей в 39,9% от всего импорта, Германия (9,6%) и Тайланд (4,8%). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.
https://1prime.ru/20260501/turtsiya--869604236.html
турция
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869636790_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_b31647c1f7253cdad0f90c7c77989dd7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, турция, сша, германия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, ГЕРМАНИЯ
Россия сократила импорт специй из Турции
Россия в марте в четыре раза сократила импорт специй из Турции