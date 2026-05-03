https://1prime.ru/20260503/rossiya--869636882.html

Россия сократила импорт специй из Турции

Россия сократила импорт специй из Турции - 03.05.2026, ПРАЙМ

Россия сократила импорт специй из Турции

Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T10:58+0300

2026-05-03T10:58+0300

2026-05-03T10:58+0300

экономика

россия

мировая экономика

турция

сша

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869636790_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_77664ccb12001fe676a35417dc7e4de2.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия в марте в четыре раза в годовом выражении сократила импорт специй из Турции - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, в марте российские компании ввезли смеси приправ из имбиря, шафрана, куркумы и других пряностей из Турции на 51,1 тысячи долларов против 197,9 тысячи годом ранее. Таким образом, импорт упал в 3,8 раза за год. По итогам марта крупнейшими покупателями турецких специй стали США с долей в 39,9% от всего импорта, Германия (9,6%) и Тайланд (4,8%). Доля РФ от всех поставок составила менее 1%.

https://1prime.ru/20260501/turtsiya--869604236.html

турция

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, турция, сша, германия