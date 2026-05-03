Перечень профессий для альтернативной гражданской службы расширился

Количество работ, профессий и должностей, включенных в программу альтернативной гражданской службы, увеличилось до 363 позиций. Соответствующий приказ...

2026-05-03T05:39+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Количество работ, профессий и должностей, включенных в программу альтернативной гражданской службы, увеличилось до 363 позиций. Соответствующий приказ Министерства труда, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступил в действие в воскресенье, 3 мая. "Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 г. N 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", — говорится в документе.Теперь обновленный список включает 363 позиции, разработанные на основе рекомендаций федеральных и региональных органов власти. Количество организаций, где возможно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927, также расширен перечень предприятий и учреждений, где могут служить представители малочисленных народов России с учетом их традиционного уклада. Как ранее уточняли в Минтруде, обновление связано с началом действия нового классификатора профессий с начала года, который добавил около 1700 новых позиций, часть из которых теперь нашла место в списке для альтернативной службы. Замечено, что большинство этих профессий уже было в перечне ранее, но в менее конкретных формулировках; теперь они разделены по отдельным направлениям. Особенно заметно увеличение числа медицинских специальностей, которое выросло втрое.

