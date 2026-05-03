"На границе с Россией": дерзкий выпад НАТО шокировал журналиста

Решение НАТО начать военные учения в Финляндии недалеко от российской границы является рискованным, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T22:38+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Решение НАТО начать военные учения в Финляндии недалеко от российской границы является рискованным, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."На границе с Россией начались военные учения НАТО. Маневры Northern Strike 26 стартовали в Финляндии — всего в 70 километрах от России. США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу. Что может пойти не так?" — поинтересовался он.Накануне стало известно, что в Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26. Место проведения — полигон Вуосанка в муниципалитете Кухмо. Он расположен в 70 километрах от российской границы. По данным финских Сухопутных сил, в маневрах примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. При этом число задействованной техники неизвестно. Учения пройдут до 12 мая.Как отмечал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, добавил он.

