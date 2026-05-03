В Германии забили тревогу из-за страха перед Россией

Военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года, заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала в интервью Welt. | 03.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года, заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала в интервью Welt."Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше", — утверждает он.Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией, а закупке новых систем вооружений и развитию беспилотных технологий не уделялось должного внимания.Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

