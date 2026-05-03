Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия - 03.05.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия
Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту". | 03.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту".
"Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках - за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился - с 8-10 дней до 15 дней.
При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. "Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках", - добавил он.
Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники: за 1-2 дня до поездки они оформляют 26-29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирований отелей за три месяца и более.
