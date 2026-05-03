https://1prime.ru/20260503/rossiyane--869636358.html

Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия

Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия - 03.05.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, за сколько дней россияне планируют путешествия

Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту". | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T09:35+0300

2026-05-03T09:35+0300

2026-05-03T09:35+0300

туризм

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867334253_0:138:3146:1908_1920x0_80_0_0_5aa67ae4cb04539faf7ef148c7288606.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россияне планируют летний отдых заранее, а путешествия зимой, весной и осенью бронируют ближе к дате поездки, выяснили аналитики сервиса "Туту". "Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19-20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. Наиболее стабилен горизонт планирования в авиаперевозках - за последние пять лет он практически не изменился и составляет 15-16 дней до вылета. В железнодорожных перевозках и бронировании отелей за последние годы интервал увеличился - с 8-10 дней до 15 дней. При этом, по словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная доля билетов по-прежнему бронируется в последний момент. "Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках", - добавил он. Чаще всего спонтанные поездки совершают соло-путешественники: за 1-2 дня до поездки они оформляют 26-29% авиабилетов и 26-33% железнодорожных билетов. У семей с детьми самая низкая доля спонтанных поездок и самая высокая доля бронирований отелей за три месяца и более.

https://1prime.ru/20260324/turisty-868585273.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия