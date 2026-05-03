Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов в атмосферу с помощью ИИ - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260503/rosstandart-869633215.html
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов в атмосферу с помощью ИИ
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов в атмосферу с помощью ИИ - 03.05.2026, ПРАЙМ
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов в атмосферу с помощью ИИ
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта, одно из требований - ИИ должен оповещать водителя | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T02:18+0300
2026-05-03T02:18+0300
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869633215.jpg?1777763892
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта, одно из требований - ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта. ГОСТ устанавливает требования к системам искусственного интеллекта, которые предназначены для мониторинга, оценки и прогнозирования эмиссии загрязняющих веществ автомобильным транспортом. Системы ИИ должны рассчитывать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей с применением специального оборудования и датчиков. "Система искусственного интеллекта должна предусматривать иерархическую систему оповещения и реагирования при превышении установленных нормативов выбросов. Водитель транспортного средства получает оперативное предупреждение в салоне", - сказано в документе. Помимо этого, водитель должен получать рекомендацию по дальнейшим действиям и пользованию транспортным средством. Кроме того, системы ИИ направляют уведомление операторам автопарков о транспортных средствах, которые превышают нормы выбросов, чтобы они формировали отчетность и могли планировать техническое обслуживание и ремонт. ГОСТ вступит в силу с 15 июня текущего года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстандарт
Росстандарт
02:18 03.05.2026
 
Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов в атмосферу с помощью ИИ

Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выбросов с помощью ИИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта, одно из требований - ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
ГОСТ устанавливает требования к системам искусственного интеллекта, которые предназначены для мониторинга, оценки и прогнозирования эмиссии загрязняющих веществ автомобильным транспортом.
Системы ИИ должны рассчитывать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей с применением специального оборудования и датчиков.
"Система искусственного интеллекта должна предусматривать иерархическую систему оповещения и реагирования при превышении установленных нормативов выбросов. Водитель транспортного средства получает оперативное предупреждение в салоне", - сказано в документе.
Помимо этого, водитель должен получать рекомендацию по дальнейшим действиям и пользованию транспортным средством.
Кроме того, системы ИИ направляют уведомление операторам автопарков о транспортных средствах, которые превышают нормы выбросов, чтобы они формировали отчетность и могли планировать техническое обслуживание и ремонт.
ГОСТ вступит в силу с 15 июня текущего года.
 
Росстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала