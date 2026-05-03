Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин
2026-05-03T10:59+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей, оценил для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей - ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный", - ответил Иванкин на просьбу оценить строительство моста на Сахалин с автомобильным и железнодорожным движением. По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива. Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах - мост или тоннель. В последние годы чаще речь идет о строительстве моста.
Эксперт Иванкин: мост на Сахалин с материка обойдется в 1,1 триллиона рублей
