СМИ: США рассматривают возможность применения на Кубе военной силы

2026-05-03T00:02+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения на Кубе военной силы, однако основное внимание по-прежнему уделяет дипломатии, утверждает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией чиновников Белого дома. "Она (администрация Трампа - ред.) рассматривает возможность (применения - ред.) на Кубе "кинетической силы", то есть военных вариантов действий, однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению (властей Кубы - ред.) к совершению различных перемен, особенно в экономической сфере", - говорится в материале издания. По словам собеседника газеты, США настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий, разрешении на привлечение большего объема иностранных инвестиций, а также на том, чтобы обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы. Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

мировая экономика, общество , куба, сша, дональд трамп, politico