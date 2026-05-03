СМИ: США рассматривают возможность применения на Кубе военной силы - 03.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: США рассматривают возможность применения на Кубе военной силы
2026-05-03T00:02+0300
Politico: администрация Трампа рассматривает возможность применения военной силы на Кубе

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения на Кубе военной силы, однако основное внимание по-прежнему уделяет дипломатии, утверждает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией чиновников Белого дома.
"Она (администрация Трампа - ред.) рассматривает возможность (применения - ред.) на Кубе "кинетической силы", то есть военных вариантов действий, однако основное внимание по-прежнему уделяется дипломатии и склонению (властей Кубы - ред.) к совершению различных перемен, особенно в экономической сфере", - говорится в материале издания.
По словам собеседника газеты, США настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий, разрешении на привлечение большего объема иностранных инвестиций, а также на том, чтобы обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
 
