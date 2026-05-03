"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство - 03.05.2026, ПРАЙМ
"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В связи с резкими высказываниями Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа, Соединенные Штаты откладывают поставки вооружения в Киев. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."США предупредили своих партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту (США Дональду — Прим. ред.) Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось", — сказал он.Эксперт считает, что Зеленский позволяет себе некорректные высказывания в адрес лидера США, забывая о его склонности обижаться и помнить недовольства. "Конечно, американцы скажут, что задержки связаны с войной с Ираном, но мы-то понимаем, что Трамп просто мстит за критику", — пояснил журналист.Вчера Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что Пентагон известил европейских партнеров, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных затяжках в поставках оружия из-за необходимости восполнения запасов, истощенных войной с Ираном. По информации девяти источников, задержка касается, в частности, поставок нескольких ракетных систем в Европу. Ранее Трамп высказывал недовольство тем, что Зеленский не готов заключить соглашение для мирного разрешения конфликта.
