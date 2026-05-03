https://1prime.ru/20260503/ssha-869635381.html

"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство

"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство - 03.05.2026, ПРАЙМ

"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство

В связи с резкими высказываниями Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа, Соединенные Штаты откладывают поставки вооружения в Киев. Об этом сообщил... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T07:25+0300

2026-05-03T07:25+0300

2026-05-03T07:25+0300

мировая экономика

общество

киев

сша

иран

владимир зеленский

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В связи с резкими высказываниями Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа, Соединенные Штаты откладывают поставки вооружения в Киев. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."США предупредили своих партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту (США Дональду — Прим. ред.) Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось", — сказал он.Эксперт считает, что Зеленский позволяет себе некорректные высказывания в адрес лидера США, забывая о его склонности обижаться и помнить недовольства. "Конечно, американцы скажут, что задержки связаны с войной с Ираном, но мы-то понимаем, что Трамп просто мстит за критику", — пояснил журналист.Вчера Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщила, что Пентагон известил европейских партнеров, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных затяжках в поставках оружия из-за необходимости восполнения запасов, истощенных войной с Ираном. По информации девяти источников, задержка касается, в частности, поставок нескольких ракетных систем в Европу. Ранее Трамп высказывал недовольство тем, что Зеленский не готов заключить соглашение для мирного разрешения конфликта.

https://1prime.ru/20260503/ukraina-869634526.html

https://1prime.ru/20260502/ssha-869621135.html

https://1prime.ru/20260502/ukraina-869620303.html

киев

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , киев, сша, иран, владимир зеленский, дональд трамп, financial times