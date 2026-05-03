"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России - 03.05.2026, ПРАЙМ
"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России
2026-05-03T16:41+0300
16:41 03.05.2026
 
"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России

Конгрессмен Лью: Россия и Китай могут стереть в порошок военные базы США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Военная операция США против Ирана выявила необходимость пересмотра оборонной стратегии в отношении России и Китая, отметил член Конгресса от демократической партии Тед Лью.
"Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит Китай и Россия могут стереть их в порошок", — заявил он в соцсети X.
Кроме того, Лью подчеркнул, что в случае вероятного конфликта с Москвой и Пекином, Соединенные Штаты могут исчерпать свои запасы боеприпасов.
В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что власти Тегерана передали Вашингтону план мирного урегулирования, состоящий из 14 пунктов, который включает полную остановку военных действий и выплату репараций. Дональд Трамп уже сообщил, что планирует изучить предложенный Ираном план.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по инфраструктуре на территории Ирана, в результате которых погибло более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран заявили о прекращении огня. После этого в Исламабаде прошли переговоры, которые не принесли результата, но боевые действия возобновлены не были, хотя Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов. Посредники ведут работу по организации нового раунда переговоров.
