https://1prime.ru/20260503/ssha-869639906.html

"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России

"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России - 03.05.2026, ПРАЙМ

"Стереть в порошок". В Конгрессе выступили с резким заявлением о России

Военная операция США против Ирана выявила необходимость пересмотра оборонной стратегии в отношении России и Китая, отметил член Конгресса от демократической... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T16:41+0300

2026-05-03T16:41+0300

2026-05-03T16:41+0300

иран

дональд трамп

китай

тегеран

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699190_0:273:3157:2048_1920x0_80_0_0_3a42921a046f92f1d482fdd964ee2ea5.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Военная операция США против Ирана выявила необходимость пересмотра оборонной стратегии в отношении России и Китая, отметил член Конгресса от демократической партии Тед Лью. "Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит Китай и Россия могут стереть их в порошок", — заявил он в соцсети X.Кроме того, Лью подчеркнул, что в случае вероятного конфликта с Москвой и Пекином, Соединенные Штаты могут исчерпать свои запасы боеприпасов. В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что власти Тегерана передали Вашингтону план мирного урегулирования, состоящий из 14 пунктов, который включает полную остановку военных действий и выплату репараций. Дональд Трамп уже сообщил, что планирует изучить предложенный Ираном план. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по инфраструктуре на территории Ирана, в результате которых погибло более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран заявили о прекращении огня. После этого в Исламабаде прошли переговоры, которые не принесли результата, но боевые действия возобновлены не были, хотя Соединенные Штаты приступили к блокаде иранских портов. Посредники ведут работу по организации нового раунда переговоров.

https://1prime.ru/20260503/putin-869639200.html

https://1prime.ru/20260502/zelenskiy-869630399.html

иран

китай

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, дональд трамп, китай, тегеран