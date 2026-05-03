Судоходство в Ормузском проливе почти полностью прекратилось, пишут СМИ - 03.05.2026, ПРАЙМ
Судоходство в Ормузском проливе почти полностью прекратилось, пишут СМИ
2026-05-03T16:36+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по исламской республике, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта. По сообщениям иранских СМИ, он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе. В субботу Трамп заявил, что скоро рассмотрит этот план, отметив, что он вряд ли будет приемлемым, и допустил возможность возобновления ударов по Ирану. "Движение через Ормузский пролив практически полностью прекратилось, пока президент США Дональд Трамп изучает новое мирное предложение Тегерана", - говорится в материале агентства. Согласно инфографике Блумберг, с четверга по субботу число коммерческих судов, пересекших пролив, колебалось от пяти до восьми, однако по состоянию на воскресенье пока что было зафиксировано лишь одно такое судно, направлявшееся к выходу из пролива. По данным агентства, это был балкер, якобы связанный с Ираном. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Судоходство в Ормузском проливе почти полностью прекратилось, пишут СМИ

Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе почти полностью остановилось

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по исламской республике, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта. По сообщениям иранских СМИ, он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе. В субботу Трамп заявил, что скоро рассмотрит этот план, отметив, что он вряд ли будет приемлемым, и допустил возможность возобновления ударов по Ирану.
"Движение через Ормузский пролив практически полностью прекратилось, пока президент США Дональд Трамп изучает новое мирное предложение Тегерана", - говорится в материале агентства.
Согласно инфографике Блумберг, с четверга по субботу число коммерческих судов, пересекших пролив, колебалось от пяти до восьми, однако по состоянию на воскресенье пока что было зафиксировано лишь одно такое судно, направлявшееся к выходу из пролива. По данным агентства, это был балкер, якобы связанный с Ираном.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
