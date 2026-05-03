Сырский публично пожаловался на ситуацию в украинских подразделениях
В украинских подразделениях на фронте не хватает медиков, пожаловался главком ВСУ Александр Сырский.
2026-05-03T17:05+0300
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В украинских подразделениях на фронте не хватает медиков, пожаловался главком ВСУ Александр Сырский."Одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений младшим медицинским персоналом, прежде всего боевыми медиками. Именно на них приходится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на переднем крае и в условиях осложненной эвакуации", — написал он в Telegram-канале.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. В том же месяце глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Сырский пожаловался на нехватку боевых медиков ВСУ на фронте