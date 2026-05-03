https://1prime.ru/20260503/tuapse-869642493.html

В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии

В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии - 03.05.2026, ПРАЙМ

В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии

Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T19:51+0300

2026-05-03T19:51+0300

2026-05-03T20:00+0300

происшествия

россия

краснодарский край

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869642413_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_55875f70b13c5f21755cd30884fceec5.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествий продолжают ликвидировать. "В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Также организованы работы в селе Вольном.

https://1prime.ru/20260430/tuapse-869586284.html

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краснодарский край, нпз