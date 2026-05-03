Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260503/tuapse-869642493.html
В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии
В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии - 03.05.2026, ПРАЙМ
В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии
Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T19:51+0300
2026-05-03T20:00+0300
происшествия
россия
краснодарский край
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869642413_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_55875f70b13c5f21755cd30884fceec5.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествий продолжают ликвидировать. "В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Также организованы работы в селе Вольном.
https://1prime.ru/20260430/tuapse-869586284.html
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/03/869642413_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_041c5a5f5e7f079c1e054b8b11bc9795.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, краснодарский край, нпз
Происшествия, РОССИЯ, Краснодарский край, НПЗ
19:51 03.05.2026 (обновлено: 20:00 03.05.2026)
 
В Туапсинском округе привели в порядок три участка береговой линии

В Туапсинском муниципальном округе после ЧС привели в порядок три участка береговой линии

© РИА Новости . Борис Морозов | Перейти в медиабанкВолонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
© РИА Новости . Борис Морозов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествий продолжают ликвидировать.
"В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Также организованы работы в селе Вольном.
Работа магазина - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Магазины и кафе возобновили работу рядом с НПЗ в Туапсе
30 апреля, 16:54
 
ПроисшествияРОССИЯКраснодарский крайНПЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала