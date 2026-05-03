Российские туристы стали чаще интересоваться "горящими" турами
2026-05-03T06:46+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российские туристы на майские праздники стали чаще интересоваться "горящими турами", спрос на них вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Новости руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let`s Fly Дмитрий Лапшин.
"В этом году интерес к "горящим" турам сохранился на достаточно высоком уровне, но вырос незначительно - примерно на 15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Лапшин.
По его словам, такая динамика связана с небольшой продолжительностью майских праздников. Эксперт отмечает, что "горящие" предложения востребованы по направлениям Турции, Египта, Абхазии, а также курортов Краснодарского края.
В свою очередь генеральный директор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов отметил, что особых изменений спроса на "горящие туры" в этом сезоне в компании не фиксируют.
Однако туристы стали чаще бронировать такие туры на майские праздники по России. "Среди зарубежных направлений лидирует, конечно же, Турция, но там только начало сезона и цены хорошие. Азия - прежде всего Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Египет", - поделился он.
При этом минимальная стоимость таких туров на период праздничных выходных по России на 4-5 дней может начинаться от 50 тысяч рублей на человека, если там нет дальнего перелета. На зарубежных направлениях цена составляет 70-80 тысяч рублей на человека. "Это если мы говорим о каких-то недорогих турах в Египет или в Турцию", - сказал Арутюнов.
В свою очередь генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что оценивать спрос на "горящие туры" сложно, так как весь смысл "горения" - это именно стимуляция спроса: туроператоры снижают цены до определенного уровня, что приводит к полной распродаже туров.
Он отметил, что "горение" туров наблюдалось в первые недели после начала конфликта на Ближнем Востоке. Туристы по ряду направлений стремились забронировать тур как можно ближе к дате вылета, чтобы быть уверенными, что он точно состоится. "Такова естественная реакция путешественников на перебои с авиасообщением. Но сейчас ситуация уже стабилизировалась", - пояснил Мурадян.
Он подчеркивает, что если туристы хотят на майские праздники улететь из Москвы на Красное море в Египет, то билеты придется искать "днем с огнем". Мурадян рассказал, что "горение" возникает по наиболее массовым направлениям, где у туроператоров большой объем собственной перевозки с жесткими обязательствами по оплате: Турция и Египет, в меньшей степени по Юго-Восточной Азии, в Таиланде и Вьетнаме.
