В Турции россияне стали чаще покупать золото как способ сбережения

2026-05-03T05:39+0300

финансы

АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Граждане России в Турции стали уделять повышенное внимание покупке золота в качестве способа сбережения, сообщил РИА Новости владелец ювелирного магазина в Анкаре Осман Кушчу. "В последнее время мы наблюдаем рост интереса со стороны российских граждан к покупке золота именно как инструмента сбережения", - сказал собеседник агентства. Кушчу отметил, что спрос усилился на фоне волатильности валют и стремления сохранить накопления в более стабильных активах. По его словам, покупатели чаще выбирают инвестиционные изделия — слитки и монеты, а не украшения. Он также указал, что российские клиенты проявляют большую осторожность и заранее изучают рынок, сравнивая цены и условия покупки. В частности, по его оценке, многие рассматривают золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала. Кроме того, Кушчу подчеркнул, что Турция остаётся привлекательной для подобных покупок благодаря развитому ювелирному рынку и относительно конкурентным ценам, что поддерживает интерес иностранных покупателей. Интерес к золоту в Турции остается устойчиво высоким: металл воспринимается как защитный актив в условиях инфляции и колебаний курса лиры, а также широко используется в качестве формы семейных накоплений и подарков. В феврале глава ЦБ Турции Фатих Карахан в выступлении перед парламентом заявлял, что золото поддерживает потребительский спрос. По данным исследования центробанка, проведенного в мае прошлого года, рост цен на золото способствовал увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высоким уровнем золотых сбережений.

