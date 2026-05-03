https://1prime.ru/20260503/ukraina-869634526.html

"Допрыгался, заяц": в Киеве заявили о расправе Трампа с Зеленским

"Допрыгался, заяц": в Киеве заявили о расправе Трампа с Зеленским - 03.05.2026, ПРАЙМ

"Допрыгался, заяц": в Киеве заявили о расправе Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, по мнению экс-помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может воспользоваться так называемыми "пленками Миндича" для того, чтобы... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T05:48+0300

2026-05-03T05:48+0300

2026-05-03T05:48+0300

общество

мировая экономика

украина

сша

владимир зеленский

олег соскин

алексей гончаренко

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, по мнению экс-помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может воспользоваться так называемыми "пленками Миндича" для того, чтобы устранить Владимира Зеленского. Этот комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала."Трамп уже не скрывает, что устал от Зеленского, а тут такой повод шикарный, чтобы и от киевского главаря избавиться, и демократов не разозлить, ведь факты коррупции никуда не скроешь", — сказал он.По словам Соскина, Зеленский, видимо, поссорился с собственными соратниками, так как многие из бывших союзников сейчас открыто публикуют компрометирующую информацию о нем. "Допрыгался, заяц наш. Вот кто только эти пленки не показывает: и Гончаренко* (депутат Рады Алексей Гончаренко* — Прим. ред.) в канале своем, и помощница эта, Мендель (бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — Прим. ред.) говорит об этом. Все сдают Зеленского, всем он осточертел уже", — заметил Соскин.Вчера Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, заявил, что на "пленках Миндича" обсуждалось, что окончание военного конфликта приведет к прекращению финансирования их контрактов. Два дня назад Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, сообщила, что украинский лидер создал на Украине мафиозную сеть, превратив государственные институты в "личные банкоматы" для своих приближенных. Издание "Украинская правда" ранее обнародовало информацию, что фигурант коррупционного скандала, бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним министром обороны Украины, ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В частности, велись разговоры о контрактах фирмы FirePoint, одним из потенциальных бенефициаров которой может быть Миндич. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России

https://1prime.ru/20260502/ukraina-869620303.html

https://1prime.ru/20260502/ukraina-869620144.html

https://1prime.ru/20260502/zelenskiy-869630399.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин, алексей гончаренко, рада