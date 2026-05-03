"Допрыгался, заяц": в Киеве заявили о расправе Трампа с Зеленским
Соскин: Трамп использует пленки Миндича, чтобы убрать Зеленского
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, по мнению экс-помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может воспользоваться так называемыми "пленками Миндича" для того, чтобы устранить Владимира Зеленского. Этот комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
"Трамп уже не скрывает, что устал от Зеленского, а тут такой повод шикарный, чтобы и от киевского главаря избавиться, и демократов не разозлить, ведь факты коррупции никуда не скроешь", — сказал он.
По словам Соскина, Зеленский, видимо, поссорился с собственными соратниками, так как многие из бывших союзников сейчас открыто публикуют компрометирующую информацию о нем.
"Допрыгался, заяц наш. Вот кто только эти пленки не показывает: и Гончаренко* (депутат Рады Алексей Гончаренко* — Прим. ред.) в канале своем, и помощница эта, Мендель (бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — Прим. ред.) говорит об этом. Все сдают Зеленского, всем он осточертел уже", — заметил Соскин.
Вчера Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, заявил, что на "пленках Миндича" обсуждалось, что окончание военного конфликта приведет к прекращению финансирования их контрактов.
Два дня назад Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского, сообщила, что украинский лидер создал на Украине мафиозную сеть, превратив государственные институты в "личные банкоматы" для своих приближенных.
Издание "Украинская правда" ранее обнародовало информацию, что фигурант коррупционного скандала, бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал многомиллионные оборонные контракты с тогдашним министром обороны Украины, ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В частности, велись разговоры о контрактах фирмы FirePoint, одним из потенциальных бенефициаров которой может быть Миндич.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России