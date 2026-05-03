Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине

Европейские страны не знают, как должны завершиться боевые действия на Украине, заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T17:04+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европейские страны не знают, как должны завершиться боевые действия на Украине, заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин."У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится", — рассказал она в интервью ZDF.На прошлой неделе The New York Times писала, что европейские страны не знают, как добиться победы Украины.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

общество , мировая экономика, финляндия, европа, украина, владимир путин, нато, zdf