https://1prime.ru/20260503/ukraina-869640479.html
Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине
Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине - 03.05.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине
Европейские страны не знают, как должны завершиться боевые действия на Украине, заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T17:04+0300
2026-05-03T17:04+0300
2026-05-03T17:04+0300
общество
мировая экономика
финляндия
европа
украина
владимир путин
нато
zdf
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Европейские страны не знают, как должны завершиться боевые действия на Украине, заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин."У Европы нет видения того, к чему должна привести эта война, чем она закончится", — рассказал она в интервью ZDF.На прошлой неделе The New York Times писала, что европейские страны не знают, как добиться победы Украины.Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
https://1prime.ru/20260503/zelenskiy-869640346.html
https://1prime.ru/20260503/evropa-869640210.html
финляндия
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, финляндия, европа, украина, владимир путин, нато, zdf
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, ZDF
Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине
Марин: ЕС не знает, как завершится конфликт на Украине