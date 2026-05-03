Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет сложно": на Украине заявили о надвигающейся катастрофе - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260503/ukraina-869644528.html
"Будет сложно": на Украине заявили о надвигающейся катастрофе
"Будет сложно": на Украине заявили о надвигающейся катастрофе - 03.05.2026, ПРАЙМ
"Будет сложно": на Украине заявили о надвигающейся катастрофе
Украинцы, покинувшие страну, вряд ли когда-либо туда вернутся, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T22:49+0300
2026-05-03T22:49+0300
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинцы, покинувшие страну, вряд ли когда-либо туда вернутся, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель."Убедить большинство украинцев вернуться домой будет очень сложно. &lt;…&gt; В западных странах многие впервые в жизни обрели стабильность — то, чего Украина никогда не могла предложить с момента получения независимости в 1991 году", — написала она в соцсети X.По мнению Мендель, отсутствие перспектив завершения конфликта будет продолжать вытеснять из страны все больше и больше людей.В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260501/kiev-869616274.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский
УКРАИНА, Владимир Зеленский
22:49 03.05.2026
 
"Будет сложно": на Украине заявили о надвигающейся катастрофе

Мендель: Украину ждет еще более тревожная демографическая ситуация

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинцы, покинувшие страну, вряд ли когда-либо туда вернутся, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Убедить большинство украинцев вернуться домой будет очень сложно. <…> В западных странах многие впервые в жизни обрели стабильность — то, чего Украина никогда не могла предложить с момента получения независимости в 1991 году", — написала она в соцсети X.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
По мнению Мендель, отсутствие перспектив завершения конфликта будет продолжать вытеснять из страны все больше и больше людей.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Киев, Украина
На Украине раскрыли, почему Уиткофф и Кушнер не спешат с визитом в Киев
1 мая, 22:45
 
УКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала