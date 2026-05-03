Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме
2026-05-03T00:02+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме, выкрикивая националистические лозунги и угрозы, сообщил РИА Новости один из участников шествия, представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах.
Шествие "Бессмертного полка", приуроченное ко Дню Победы, а также акция памяти жертв трагедии в Одессе прошли в субботу в центре Амстердама.
"Во время шествия "Бессмертного полка" по центральной улице Амстердама Дамрак украинскими контрдемонстрантами была предпринята попытка сорвать акцию", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, украинцы выкрикивали различные антироссийские и националистические лозунги, а также угрозы в адрес участников "Бессмертного полка". Кроме того, они принесли с собой плакат оскорбительного содержания, покрытый красными пятнами.
Представитель нидерландского филиала Волонтерского корпуса отметил четкую и слаженную работу сотрудников полиции Амстердама, которые сразу пресекли попытки украинских контрдемонстрантов сорвать шествие.
Участники "Бессмертного полка" смогли продолжить шествие, которое завершилось возложением цветов к памятнику восстанию портовиков, установленному в память о Февральской забастовке 1941 года в Амстердаме - одному из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.
