В Пермском крае четыре грузовых вагона сошли с рельсов

2026-05-03T17:19+0300

ПЕРМЬ, 3 мая - ПРАЙМ. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, 3 мая на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги в Пермском крае, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов. "Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них. В результате инцидента подвижной состав получил повреждения. Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента", - говорится в сообщении. В управлении уточнили, что жертв нет, сейчас идут работы по восстановлению путей. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

