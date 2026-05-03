В Пермском крае четыре грузовых вагона сошли с рельсов - 03.05.2026, ПРАЙМ
В Пермском крае четыре грузовых вагона сошли с рельсов
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T17:19+0300
2026-05-03T17:20+0300
происшествия
бизнес
россия
пермский край
рф
ск рф
17:19 03.05.2026 (обновлено: 17:20 03.05.2026)
 
Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Пермском крае после ЧП с локомотивом

© РИА Новости . Игорь Онучин | Железнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 мая - ПРАЙМ. Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, 3 мая на железнодорожных путях, примыкающих к станции Углеуральская Свердловской железной дороги в Пермском крае, произошло неконтролируемое движение семи грузовых вагонов.
"Вагоны столкнулись с маневровым локомотивом, что привело к сходу с рельсов четырех из них. В результате инцидента подвижной состав получил повреждения. Следователи выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что жертв нет, сейчас идут работы по восстановлению путей. Проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
"Это бойня". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
27 апреля, 23:46
 
