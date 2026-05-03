Иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками
2026-05-03T06:22+0300
ДОХА, 3 мая - ПРАЙМ. Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra.
"Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - отметило министерство.
По его данным, операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании.
