Иорданские ВВС нанесли удары по складам с оружием и наркотиками

Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщило министерство...

2026-05-03T06:22+0300

ДОХА, 3 мая - ПРАЙМ. Иорданские военно-воздушные силы нанесли удары по складам с оружием и наркотиками незаконных группировок у сирийско-иорданской границы, сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra. "Мы поразили места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства. Операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании", - отметило министерство. По его данным, операция была направлена на предотвращение проникновения наркотиков и оружия на территорию Иордании.

