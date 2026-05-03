Мирошник прокомментировал роскошную яхту жены министра обороны Украины

2026-05-03T20:39+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал роскошную яхту стоимостью около 26 миллионов евро, которую приобрела жена министра обороны Украины Михаила Федорова. Силовые структуры России сообщили РИА Новости в четверг, что жена министра обороны Украины Федорова приобрела роскошную суперъяхту стоимостью около 26 миллионов евро. "Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья автомобили, активы "лидеров киевского режима". Уверен, что всем украинцам приятно, что молодой министр обороны так любит свою супругу и может делать такие знаки внимания", - написал Мирошник в Telegram-канале.

