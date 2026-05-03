https://1prime.ru/20260503/zarplata-869549625.html

Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает

Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает - 03.05.2026, ПРАЙМ

Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает

Доходы растут, но ощущение нехватки денег никуда не исчезает. Более того, у многих оно становится даже сильнее. О том, почему прибавка к зарплате без системы... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T03:03+0300

2026-05-03T03:03+0300

2026-05-03T03:03+0300

финансы

зарплата

деньги

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867015878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5949eacc5733eec6de4f489b4e3f0e1.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доходы растут, но ощущение нехватки денег никуда не исчезает. Более того, у многих оно становится даже сильнее. О том, почему прибавка к зарплате без системы превращается в иллюзию, агентству “Прайм” рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.Первая и самая очевидная причина — инфляция. Рост доходов нередко просто догоняет рост цен, а иногда и отстаёт от него. Формально человек зарабатывает больше, но его реальные возможности почти не меняются. Повседневные расходы постепенно "съедают" прибавку, делая её почти незаметной. Есть и менее очевидный фактор — адаптация к доходу: как только зарплата растёт, человек начинает позволять себе чуть больше, и новые расходы быстро догоняют новый доход.К этому добавляется эффект отложенных трат. С ростом дохода люди чаще берут на себя долгосрочные обязательства — кредиты, рассрочки, подписки. Платежи распределяются во времени и не выглядят критичными по отдельности, но в сумме формируют постоянную нагрузку на бюджет. Отдельную роль играет отсутствие системы управления деньгами: когда доход растёт, но подход к финансам не меняется, деньги продолжают уходить автоматически."Рост зарплаты — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему. Часть идёт в резерв на непредвиденное, часть — в инструменты, сохраняющие покупательную способность и приносящие доход", — пояснила Трофименко.Рост дохода — это действительно возможность улучшить финансовое положение, но только если часть этого роста закрепляется, а не растворяется в новых расходах. Даже небольшое перераспределение в сторону накоплений или инвестиций со временем начинает давать эффект. Важно не столько ограничивать себя, сколько замечать, как меняется структура расходов вместе с доходом. Когда этот процесс становится осознанным, появляется пространство для решений: что действительно повышает качество жизни, а что просто незаметно увеличивает траты.В итоге дело не в том, что "денег всегда мало". Скорее, в том, что без системы они всегда подстраиваются под текущий уровень жизни. И тогда рост зарплаты перестаёт быть решением сам по себе — он становится лишь частью более широкой финансовой картины, заключила эксперт.

https://1prime.ru/20260429/zarplaty-869534683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, зарплата, деньги