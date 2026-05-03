Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доходы растут, но ощущение нехватки денег никуда не исчезает. Более того, у многих оно становится даже сильнее. О том, почему прибавка к зарплате без системы превращается в иллюзию, агентству “Прайм” рассказала основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.Первая и самая очевидная причина — инфляция. Рост доходов нередко просто догоняет рост цен, а иногда и отстаёт от него. Формально человек зарабатывает больше, но его реальные возможности почти не меняются. Повседневные расходы постепенно "съедают" прибавку, делая её почти незаметной. Есть и менее очевидный фактор — адаптация к доходу: как только зарплата растёт, человек начинает позволять себе чуть больше, и новые расходы быстро догоняют новый доход.К этому добавляется эффект отложенных трат. С ростом дохода люди чаще берут на себя долгосрочные обязательства — кредиты, рассрочки, подписки. Платежи распределяются во времени и не выглядят критичными по отдельности, но в сумме формируют постоянную нагрузку на бюджет. Отдельную роль играет отсутствие системы управления деньгами: когда доход растёт, но подход к финансам не меняется, деньги продолжают уходить автоматически."Рост зарплаты — это пассивная модель. Она не отвечает на вопрос, как деньги будут работать дальше. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему. Часть идёт в резерв на непредвиденное, часть — в инструменты, сохраняющие покупательную способность и приносящие доход", — пояснила Трофименко.Рост дохода — это действительно возможность улучшить финансовое положение, но только если часть этого роста закрепляется, а не растворяется в новых расходах. Даже небольшое перераспределение в сторону накоплений или инвестиций со временем начинает давать эффект. Важно не столько ограничивать себя, сколько замечать, как меняется структура расходов вместе с доходом. Когда этот процесс становится осознанным, появляется пространство для решений: что действительно повышает качество жизни, а что просто незаметно увеличивает траты.В итоге дело не в том, что "денег всегда мало". Скорее, в том, что без системы они всегда подстраиваются под текущий уровень жизни. И тогда рост зарплаты перестаёт быть решением сам по себе — он становится лишь частью более широкой финансовой картины, заключила эксперт.
03:03 03.05.2026
 
Почему зарплаты растут, а денег всё равно не хватает

Финансист Трофименко объяснила, почему денег мало даже при прибавке к зарплате

