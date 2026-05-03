Названы самые высокие зарплаты в России в феврале - 03.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России в феврале
Экономика
00:57 03.05.2026
 
Названы самые высокие зарплаты в России в феврале

Специалисты девяти отраслей экономики в феврале получали свыше 150 тысяч рублей

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Специалисты девяти отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей они были у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта.
Кроме того, больше 150 тысяч рублей в России еще получали сотрудники международных организаций - 182 тысячи рублей в месяц, а также занятые в добыче металлических руд - 168 тысяч, научные работники - 156 тысяч и сотрудники производств нефтепродуктов - 152 тысячи.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
 
