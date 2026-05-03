"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад

Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответными действиями Минску из-за якобы необычной... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T11:54+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответными действиями Минску из-за якобы необычной активности на белорусской стороне границы. "Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется <…> !! Прекрати бросать своих людей в мясорубку!" — резко отреагировала @Xohi1260."Война на два фронта станет катастрофой для Украины", — отметил @angryoldfart990."Рад видеть, что режим Зеленского на последнем издыхании. Этот бардак скоро закончится. Или обострится и завершится уничтожением режима Зеленского и, к сожалению, Украины", — пишет @SinnettCam87346."Прекрати войну! Заключи соглашение. Украине нужен мир и выборы!!! После скандала с Миндичем ты должен уйти!!" — выступил с призывом @vilnaliudyna323."Видимо, к концу лета Украина станет меньше", — резюмировал @benzedrine76820.В апреле лидер киевского правительства заявил о предполагаемом увеличении военной активности у границы между Белоруссией и Украиной. Помимо этого, он угрожал Минску, упоминая события в Венесуэле, связанные с захватом президента Николаса Мадуро и его жены. В январе белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что на протяжении 2025 года с украинской стороны наблюдалась повышенная активность по укреплению границы, особенно в части возведения инженерных препятствий, строительства оборонительных сооружений и создания опорных пунктов близ границы. Более того, были зафиксированы провокационные действия.

