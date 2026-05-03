Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260503/zelenskiy-869637346.html
"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад
"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад - 03.05.2026, ПРАЙМ
"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад
Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответными действиями Минску из-за якобы необычной... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T11:54+0300
2026-05-03T11:54+0300
украина
белоруссия
минск
николас мадуро
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответными действиями Минску из-за якобы необычной активности на белорусской стороне границы. "Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется &lt;…&gt; !! Прекрати бросать своих людей в мясорубку!" — резко отреагировала @Xohi1260."Война на два фронта станет катастрофой для Украины", — отметил @angryoldfart990."Рад видеть, что режим Зеленского на последнем издыхании. Этот бардак скоро закончится. Или обострится и завершится уничтожением режима Зеленского и, к сожалению, Украины", — пишет @SinnettCam87346."Прекрати войну! Заключи соглашение. Украине нужен мир и выборы!!! После скандала с Миндичем ты должен уйти!!" — выступил с призывом @vilnaliudyna323."Видимо, к концу лета Украина станет меньше", — резюмировал @benzedrine76820.В апреле лидер киевского правительства заявил о предполагаемом увеличении военной активности у границы между Белоруссией и Украиной. Помимо этого, он угрожал Минску, упоминая события в Венесуэле, связанные с захватом президента Николаса Мадуро и его жены. В январе белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что на протяжении 2025 года с украинской стороны наблюдалась повышенная активность по укреплению границы, особенно в части возведения инженерных препятствий, строительства оборонительных сооружений и создания опорных пунктов близ границы. Более того, были зафиксированы провокационные действия.
https://1prime.ru/20260503/ssha-869635381.html
https://1prime.ru/20260502/ukraina-869631888.html
https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html
украина
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, белоруссия, минск, николас мадуро, владимир зеленский
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Николас Мадуро, Владимир Зеленский
11:54 03.05.2026
 

"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии разозлила Запад

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X активно обсуждают высказывание Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответными действиями Минску из-за якобы необычной активности на белорусской стороне границы.
"Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется <…> !! Прекрати бросать своих людей в мясорубку!" — резко отреагировала @Xohi1260.
"Война на два фронта станет катастрофой для Украины", — отметил @angryoldfart990.
Дональд Трамп, президент США - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
"После истерики": в ЕС раскрыли, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство
07:25
"Рад видеть, что режим Зеленского на последнем издыхании. Этот бардак скоро закончится. Или обострится и завершится уничтожением режима Зеленского и, к сожалению, Украины", — пишет @SinnettCam87346.
"Прекрати войну! Заключи соглашение. Украине нужен мир и выборы!!! После скандала с Миндичем ты должен уйти!!" — выступил с призывом @vilnaliudyna323.
"Видимо, к концу лета Украина станет меньше", — резюмировал @benzedrine76820.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
"Прогнила насквозь". Журналист выступил с тревожным признанием об Украине
Вчера, 22:15
В апреле лидер киевского правительства заявил о предполагаемом увеличении военной активности у границы между Белоруссией и Украиной. Помимо этого, он угрожал Минску, упоминая события в Венесуэле, связанные с захватом президента Николаса Мадуро и его жены.
В январе белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что на протяжении 2025 года с украинской стороны наблюдалась повышенная активность по укреплению границы, особенно в части возведения инженерных препятствий, строительства оборонительных сооружений и создания опорных пунктов близ границы. Более того, были зафиксированы провокационные действия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
Вчера, 19:16
 
УКРАИНАБЕЛОРУССИЯМИНСКНиколас МадуроВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала