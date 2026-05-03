Экс-премьер Украины сделал неожиданное заявление о Зеленском
Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. | 03.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров."Почему Зеленский часто ведет себя по-хамски? Причина в том, что ему это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведет себя по-хамски, его не одергивают и никаких санкций к нему не применяют, это поощряет его", — написал он в Telegram-канале.Газета The New York Times сообщила, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.Глава Белого дома неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.
Азаров: Зеленский ведет себя по-хамски, поскольку ему это разрешают