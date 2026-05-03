"Кусок мусора": визит Зеленского в Ереван вызвал переполох в Сети

Пользователи соцсети X бурно отреагировали на визит Владимира Зеленского в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T22:47+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на визит Владимира Зеленского в Армению для участия в саммите Европейского политического сообщества."Америка должна объединить силы с Россией и положить конец этому абсурду", — написал один комментатор."Во сколько нам обойдется этот визит?" — поинтересовался другой."В действительности, те, кого вы считаете друзьями, часто оказываются врагами. Поставлять вам военную технику — это не то, что делает настоящий друг. Слишком много ваших граждан уже погибло. Те самые люди, которые вам аплодируют и призывают продолжать борьбу, получают с этого огромную прибыль", — поделился мнением третий."Рад видеть, что ты можешь прилетать и улетать, когда вздумается. Лучшие отели и рестораны за счет эксклюзивной кредитной карты, пока ты отмываешь деньги ради собственной выгоды. Гори в аду!" — высказался еще один пользователь."Как бы мне хотелось, чтобы в Европе были сильные лидеры. Люди, которые могли бы разглядеть твою ложь и без колебаний выгнать из страны. Ты и так был ужасным актером, но после угроз в адрес Виктора Орбана больше нет сил тебя видеть, ты — кусок мусора", — заключили комментаторы.Армянское госагентство "Арменпресс" сообщило, что Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в Ереван для участия в стартующем в понедельник саммите Европейского политического сообщества.Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения — ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

