Зеленский выдвинул новое требование к союзнику - 03.05.2026, ПРАЙМ
Зеленский выдвинул новое требование к союзнику
Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить Украине природный газ для следующей зимы. | 03.05.2026, ПРАЙМ
Зеленский попросил премьер-министра Норвегии поставить газ Украине для следующей зимы

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить Украине природный газ для следующей зимы.
"Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму", — написал он в Telegram-канале.
Ранее экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
