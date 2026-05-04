Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают рейсы по согласованию
2026-05-04T05:00+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, сообщила Росавиация. "Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что в таком же режиме работает и аэропорт "Домодедово" - возможны корректировки в расписании рейсов. Меры, как уточняется, приняты для обеспечения безопасности полетов.
