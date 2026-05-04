Время играть на акциях, которые интереснее рынка - 04.05.2026, ПРАЙМ
Время играть на акциях, которые интереснее рынка
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Новую неделю российский рынок акций начал в красной зоне. На индекс Мосбиржи давит дивидендная отсечка "Лукойла": акции индексного тяжеловеса очистились от дивидендов. Также рынок остаётся под давлением из-за по-прежнему крепкого рубля и не оправдывающихся ожиданий быстрого снижения ставки ЦБ. Участники рынка ждут 6 мая заявлений Минфина о деталях будущих операций в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, с возвращением Минфина на валютный рынок рубль может ослабнуть до 80 рублей за доллар, что даст пространство для роста котировок акций. Пока же индекс Мосбиржи вышел вниз из привычного бокового диапазона 2700–2800 пунктов. Бенчмарк недавно опускался ниже 2630 п. и сейчас пытается закрепить этот уровень в качестве поддержки. Нефть Brent сейчас торгуется вблизи $110 за баррель, однако акции российских нефтяников снижаются. В то же время отдельные бумаги выглядят значительно лучше рынка. В частности, восстанавливаются котировки Whoosh — за сегодня они прибавили около 5%, а акции "Русагро" поднимались примерно на 7%. Для "Русагро" драйвером стали новости об антикоррупционном иске: Генпрокуратура просит изъять в доход государства незаконно приобретённые активы основателя холдинга. Новый драйвер может появиться у "Промомеда": сегодня компания обсудит выплату дивидендов. Также дивиденды рассмотрит "Юнипро", однако там выплат, как и прежде, ожидать не стоит. На этой неделе в повестке также дивиденды "Группы Позитив" и "Фикс Прайс". Таким образом, в фокусе инвесторов остаются преимущественно компании, не входящие в индекс Мосбиржи, и точечная игра в отдельных историях сейчас выглядит более привлекательно, чем индексное инвестирование.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
12:29 04.05.2026
 
Время играть на акциях, которые интереснее рынка

Инвестстратег Бахтин назвал акции вне индекса Мосбиржи, которые интереснее рынка

Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Новую неделю российский рынок акций начал в красной зоне. На индекс Мосбиржи давит дивидендная отсечка "Лукойла": акции индексного тяжеловеса очистились от дивидендов.
Также рынок остаётся под давлением из-за по-прежнему крепкого рубля и не оправдывающихся ожиданий быстрого снижения ставки ЦБ.
Участники рынка ждут 6 мая заявлений Минфина о деталях будущих операций в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, с возвращением Минфина на валютный рынок рубль может ослабнуть до 80 рублей за доллар, что даст пространство для роста котировок акций.
Пока же индекс Мосбиржи вышел вниз из привычного бокового диапазона 2700–2800 пунктов. Бенчмарк недавно опускался ниже 2630 п. и сейчас пытается закрепить этот уровень в качестве поддержки.
Нефть Brent сейчас торгуется вблизи $110 за баррель, однако акции российских нефтяников снижаются. В то же время отдельные бумаги выглядят значительно лучше рынка. В частности, восстанавливаются котировки Whoosh — за сегодня они прибавили около 5%, а акции "Русагро" поднимались примерно на 7%. Для "Русагро" драйвером стали новости об антикоррупционном иске: Генпрокуратура просит изъять в доход государства незаконно приобретённые активы основателя холдинга.
Новый драйвер может появиться у "Промомеда": сегодня компания обсудит выплату дивидендов. Также дивиденды рассмотрит "Юнипро", однако там выплат, как и прежде, ожидать не стоит. На этой неделе в повестке также дивиденды "Группы Позитив" и "Фикс Прайс".
Таким образом, в фокусе инвесторов остаются преимущественно компании, не входящие в индекс Мосбиржи, и точечная игра в отдельных историях сейчас выглядит более привлекательно, чем индексное инвестирование.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
