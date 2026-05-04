Время играть на акциях, которые интереснее рынка

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Новую неделю российский рынок акций начал в красной зоне. На индекс Мосбиржи давит дивидендная отсечка "Лукойла": акции индексного тяжеловеса очистились от дивидендов. Также рынок остаётся под давлением из-за по-прежнему крепкого рубля и не оправдывающихся ожиданий быстрого снижения ставки ЦБ. Участники рынка ждут 6 мая заявлений Минфина о деталях будущих операций в рамках бюджетного правила. По нашим оценкам, с возвращением Минфина на валютный рынок рубль может ослабнуть до 80 рублей за доллар, что даст пространство для роста котировок акций. Пока же индекс Мосбиржи вышел вниз из привычного бокового диапазона 2700–2800 пунктов. Бенчмарк недавно опускался ниже 2630 п. и сейчас пытается закрепить этот уровень в качестве поддержки. Нефть Brent сейчас торгуется вблизи $110 за баррель, однако акции российских нефтяников снижаются. В то же время отдельные бумаги выглядят значительно лучше рынка. В частности, восстанавливаются котировки Whoosh — за сегодня они прибавили около 5%, а акции "Русагро" поднимались примерно на 7%. Для "Русагро" драйвером стали новости об антикоррупционном иске: Генпрокуратура просит изъять в доход государства незаконно приобретённые активы основателя холдинга. Новый драйвер может появиться у "Промомеда": сегодня компания обсудит выплату дивидендов. Также дивиденды рассмотрит "Юнипро", однако там выплат, как и прежде, ожидать не стоит. На этой неделе в повестке также дивиденды "Группы Позитив" и "Фикс Прайс". Таким образом, в фокусе инвесторов остаются преимущественно компании, не входящие в индекс Мосбиржи, и точечная игра в отдельных историях сейчас выглядит более привлекательно, чем индексное инвестирование.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
