В Анталье из-за снегопада остановили движение на трассе Анталья-Афьон

В Анталье из-за снегопада остановили движение на трассе Анталья-Афьон

2026-05-04T00:31+0300

АНКАРА, 4 мая - ПРАЙМ. Неожиданный для мая снегопад в турецкой Анталье привел к остановке движения на трассе Анталья-Афьон, сообщила газета Yeni Şafak. "Из-за интенсивного снегопада дорога (Анталья-Афьон - ред.) была закрыта, водители застряли на трассе", - написало издание. По данным газеты, осадки начались 3 мая и в высокогорных районах быстро перешли в снег, что вызвало резкое ухудшение дорожных условий. Многие водители оказались заблокированы и не могли продвинуться даже на короткие расстояния, уточнило издание. Дорожные службы ведут работы по расчистке трассы и восстановлению движения, добавила газета.

бизнес, туризм, анталья