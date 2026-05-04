В Анталье из-за снегопада остановили движение на трассе Анталья-Афьон
Неожиданный для мая снегопад в турецкой Анталье привел к остановке движения на трассе Анталья-Афьон, сообщила газета Yeni Şafak. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T00:31+0300
2026-05-04T01:02+0300
00:31 04.05.2026 (обновлено: 01:02 04.05.2026)
 
В Анталье из-за снегопада остановили движение на трассе Анталья-Афьон

Yeni Şafak: снегопад в Анталье привел к остановке движения на трассе

АНКАРА, 4 мая - ПРАЙМ. Неожиданный для мая снегопад в турецкой Анталье привел к остановке движения на трассе Анталья-Афьон, сообщила газета Yeni Şafak.
"Из-за интенсивного снегопада дорога (Анталья-Афьон - ред.) была закрыта, водители застряли на трассе", - написало издание.
По данным газеты, осадки начались 3 мая и в высокогорных районах быстро перешли в снег, что вызвало резкое ухудшение дорожных условий.
Многие водители оказались заблокированы и не могли продвинуться даже на короткие расстояния, уточнило издание.
Дорожные службы ведут работы по расчистке трассы и восстановлению движения, добавила газета.
 
