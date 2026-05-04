https://1prime.ru/20260504/aviakompanii-869652523.html

Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива

Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива - 04.05.2026, ПРАЙМ

Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива

Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T10:37+0300

2026-05-04T10:37+0300

2026-05-04T10:37+0300

бизнес

европа

персидский залив

азия

фатих бироль

financial times

british airways

united airlines

boeing 787 dreamliner

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. "Мировые авиакомпании за последние две недели сократили свои майские расписания на 2 миллиона мест на фоне усиливающихся опасений по поводу доступности топлива в ближайшее время", - пишет газета. По данным Cirium, общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Air France-KLM отметила, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации. Крупные авиакомпании, включая British Airways, United Airlines, Air China и ANA, уже пересматривают свои маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания. Некоторые страны уже вводят ограничения, например, во Вьетнаме началось нормирование топлива. Авиакомпании также сокращают расходы: американская Delta Air Lines уменьшила маршрутную сеть на 3,5%, а немецкая Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов. Одновременно перевозчики переходят на более экономичные самолеты. Например, Etihad заменила Airbus A350 на Boeing 787 на маршруте Абу-Даби - Гонконг. Однако на некоторых направлениях, наоборот, стали использоваться более вместительные воздушные суда из-за роста спроса на прямые рейсы между Европой и Азией. В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

https://1prime.ru/20260430/novak-869587076.html

европа

персидский залив

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, персидский залив, азия, фатих бироль, financial times, british airways, united airlines, boeing 787 dreamliner