Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/aviakompanii-869652523.html
Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива
Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива - 04.05.2026, ПРАЙМ
Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива
Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T10:37+0300
2026-05-04T10:37+0300
бизнес
европа
персидский залив
азия
фатих бироль
financial times
british airways
united airlines
boeing 787 dreamliner
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. "Мировые авиакомпании за последние две недели сократили свои майские расписания на 2 миллиона мест на фоне усиливающихся опасений по поводу доступности топлива в ближайшее время", - пишет газета. По данным Cirium, общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Air France-KLM отметила, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации. Крупные авиакомпании, включая British Airways, United Airlines, Air China и ANA, уже пересматривают свои маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания. Некоторые страны уже вводят ограничения, например, во Вьетнаме началось нормирование топлива. Авиакомпании также сокращают расходы: американская Delta Air Lines уменьшила маршрутную сеть на 3,5%, а немецкая Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов. Одновременно перевозчики переходят на более экономичные самолеты. Например, Etihad заменила Airbus A350 на Boeing 787 на маршруте Абу-Даби - Гонконг. Однако на некоторых направлениях, наоборот, стали использоваться более вместительные воздушные суда из-за роста спроса на прямые рейсы между Европой и Азией. В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260430/novak-869587076.html
европа
персидский залив
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, европа, персидский залив, азия, фатих бироль, financial times, british airways, united airlines, boeing 787 dreamliner
Бизнес, ЕВРОПА, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, АЗИЯ, Фатих Бироль, Financial Times, British Airways, United Airlines, Boeing 787 Dreamliner
10:37 04.05.2026
 
Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива

FT: авиакомпании сократили около 2 млн пассажирских мест из-за дефицита топлива

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.
"Мировые авиакомпании за последние две недели сократили свои майские расписания на 2 миллиона мест на фоне усиливающихся опасений по поводу доступности топлива в ближайшее время", - пишет газета.
По данным Cirium, общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Air France-KLM отметила, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации.
Крупные авиакомпании, включая British Airways, United Airlines, Air China и ANA, уже пересматривают свои маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
Новак рассказал, что будет с рынком нефти после кризиса на Ближнем Востоке
30 апреля, 17:17
Некоторые страны уже вводят ограничения, например, во Вьетнаме началось нормирование топлива. Авиакомпании также сокращают расходы: американская Delta Air Lines уменьшила маршрутную сеть на 3,5%, а немецкая Lufthansa отменила около 20 тысяч рейсов.
Одновременно перевозчики переходят на более экономичные самолеты. Например, Etihad заменила Airbus A350 на Boeing 787 на маршруте Абу-Даби - Гонконг. Однако на некоторых направлениях, наоборот, стали использоваться более вместительные воздушные суда из-за роста спроса на прямые рейсы между Европой и Азией.
В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
 
БизнесЕВРОПАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВАЗИЯФатих БирольFinancial TimesBritish AirwaysUnited AirlinesBoeing 787 Dreamliner
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала