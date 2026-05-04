Мировые авиакомпании сократили пассажирские места из-за дефицита топлива

FT: авиакомпании сократили около 2 млн пассажирских мест из-за дефицита топлива
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпании по всему миру за последние две недели сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях на май из-за опасений нехватки авиационного топлива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.
"Мировые авиакомпании за последние две недели сократили свои майские расписания на 2 миллиона мест на фоне усиливающихся опасений по поводу доступности топлива в ближайшее время", - пишет газета.
По данным Cirium, общее количество доступных мест у всех авиакомпаний в мае сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Air France-KLM отметила, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации.
Крупные авиакомпании, включая British Airways, United Airlines, Air China и ANA, уже пересматривают свои маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива, такие как Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways, также отменяют рейсы и корректируют расписания.
Одновременно перевозчики переходят на более экономичные самолеты. Например, Etihad заменила Airbus A350 на Boeing 787 на маршруте Абу-Даби - Гонконг. Однако на некоторых направлениях, наоборот, стали использоваться более вместительные воздушные суда из-за роста спроса на прямые рейсы между Европой и Азией.
В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш после этого говорил, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.