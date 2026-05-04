https://1prime.ru/20260504/aviakompanija-869649782.html
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня - 04.05.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана - Санкт-Петербург с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта казахстанской столицы. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T07:04+0300
2026-05-04T07:04+0300
2026-05-04T07:04+0300
бизнес
россия
астана
санкт-петербург
авиакомпания россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869649782.jpg?1777867443
АСТАНА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана - Санкт-Петербург с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта казахстанской столицы.
"Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом. Регулярные полеты стартуют с 3 июня", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что в летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны - по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Сообщается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319.
астана
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, астана, санкт-петербург, авиакомпания россия
Бизнес, РОССИЯ, Астана, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, авиакомпания Россия
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Санкт-Петербург с 3 июня
АСТАНА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана - Санкт-Петербург с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта казахстанской столицы.
"Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом. Регулярные полеты стартуют с 3 июня", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что в летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны - по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Сообщается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319.