Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня

2026-05-04T07:04+0300

АСТАНА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана - Санкт-Петербург с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта казахстанской столицы. "Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом. Регулярные полеты стартуют с 3 июня", - говорится в сообщении. В аэропорту добавили, что в летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны - по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Сообщается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319.

