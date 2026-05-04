Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня - 04.05.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Петербург с 3 июня
2026-05-04T07:04+0300
2026
07:04 04.05.2026
 
Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана — Санкт-Петербург с 3 июня

АСТАНА, 4 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" возобновит рейсы Астана - Санкт-Петербург с 3 июня, сообщает пресс-служба аэропорта казахстанской столицы.
"Авиакомпания "Россия" объявила о возобновлении прямых рейсов между Астаной и Санкт-Петербургом. Регулярные полеты стартуют с 3 июня", - говорится в сообщении.
В аэропорту добавили, что в летнем расписании полеты запланированы три раза в неделю: вылеты из Астаны - по понедельникам, четвергам и субботам, из Санкт-Петербурга - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Сообщается, что рейсы будут выполняться на лайнерах Airbus A319.
 
