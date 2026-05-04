ВТБ завершил присоединение "Почта банка"

2026-05-04T10:48+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта банка", сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ завершил юридическое присоединение "Почта банка". Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тысячи точек обслуживания и 23 тысячах почтовых отделений", - говорится в сообщении. Интеграция банков проходила поэтапно с начала 2025 года. Также завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов. "Объединение ВТБ и "Почта банка" — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на "Почте России". Такого преимущества нет ни у одного банка в стране", - прокомментировал глава ВТБ Андрей Костин. Отмечается, что благодаря интеграции сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Сегодня ВТБ представлен более чем в 13 тысячах населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 российских регионах. Объединенная сеть банкоматов составляет 19 тысяч устройств.

