Средняя цена на бензин в США вновь обновила рекорд

Средняя цена на бензин в США в понедельник снова обновила рекорд за последние почти четыре года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации... | 04.05.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в понедельник снова обновила рекорд за последние почти четыре года, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), с которыми ознакомилось РИА Новости. Галлон (3,8 литра) самого распространенного бензина марки Regular (аналог АИ-92) теперь стоит 4,457 доллара, или 87,7 рубля за литр. Это самый высокий показатель с июля 2022 года. Суточный рост составил 1,3 цента. Дороже всего бензин по-прежнему стоит в Калифорнии – 6,114 доллара за галлон, или 120,35 рубля за литр. Более 5,6 доллара за галлон цена составляет в штатах Вашингтон и Гавайи, а в Орегоне, Неваде и Аляске она превышает 5 долларов. Только в 12 штатах из 50 бензин стоит дешевле 4 долларов за галлон. А самым дешевым он остается в штате Джорджия – 3,859 доллара за галлон, или почти 76 рублей за литр. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

