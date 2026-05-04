https://1prime.ru/20260504/bioekonomika-869662327.html

Путин поручил увеличить финансирование нацпроекта по биоэкономике

Путин поручил увеличить финансирование нацпроекта по биоэкономике - 04.05.2026, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить финансирование нацпроекта по биоэкономике

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T16:59+0300

2026-05-04T16:59+0300

2026-05-04T16:59+0300

финансы

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855140741_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_00ebf86d68cf99e9c4655221f77d8afd.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики", а также иных программ и проектов, направленных на формирование биоэкономики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года.

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867804240.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, владимир путин