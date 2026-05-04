Путин поручил увеличить финансирование нацпроекта по биоэкономике
2026-05-04T16:59+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики", а также иных программ и проектов, направленных на формирование биоэкономики", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года.
16:59 04.05.2026
 
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... с учетом ранее данных поручений обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики", а также иных программ и проектов, направленных на формирование биоэкономики", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2026 года.
 
