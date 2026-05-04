В России сформируют программы популяризации биотехнологий - 04.05.2026, ПРАЙМ
В России сформируют программы популяризации биотехнологий
В России сформируют программы популяризации биотехнологий и биоэкономики

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию.
Перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учёными 25 февраля 2026 года опубликован на сайте Кремля.
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
25 февраля, 18:01
"При участии заинтересованных организаций сформировать программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2026 года, ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
 
