Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами

Петербургская биржа возобновила первые в мае торги в товарных секциях, включая нефтепродукты и природный газ, после приостановки ранее в понедельник, следует из | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T13:53+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа возобновила первые в мае торги в товарных секциях, включая нефтепродукты и природный газ, после приостановки ранее в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. "Торги в товарных секциях в режимах "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя" 12.40-12.55 мск. Торги в товарных секциях (за исключением Секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион" 12.55 до 14.55 мск", - сказано в сообщении. При этом торги в секции "Газ природный" в режиме "Двусторонний встречный аукцион" с инструментами со сроком поставки "на сутки" проходят с 12.55 до 13.55 по московскому времени, уточнила биржа. Петербургская биржа ранее в понедельник временно приостановила торги в товарных секциях, включая нефтепродукты. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

рынок, торги