Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/birzha-869658070.html
Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами
Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами - 04.05.2026, ПРАЙМ
Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами
Петербургская биржа возобновила первые в мае торги в товарных секциях, включая нефтепродукты и природный газ, после приостановки ранее в понедельник, следует из | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T13:53+0300
2026-05-04T13:53+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа возобновила первые в мае торги в товарных секциях, включая нефтепродукты и природный газ, после приостановки ранее в понедельник, следует из сообщения торговой площадки. "Торги в товарных секциях в режимах "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя" 12.40-12.55 мск. Торги в товарных секциях (за исключением Секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион" 12.55 до 14.55 мск", - сказано в сообщении. При этом торги в секции "Газ природный" в режиме "Двусторонний встречный аукцион" с инструментами со сроком поставки "на сутки" проходят с 12.55 до 13.55 по московскому времени, уточнила биржа. Петербургская биржа ранее в понедельник временно приостановила торги в товарных секциях, включая нефтепродукты. Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
https://1prime.ru/20260504/mosbirzha-869654319.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги
Рынок, Торги
13:53 04.05.2026
 
Петербургская биржа возобновила торги нефтепродуктами

Петербургская биржа возобновила первые в мае торги нефтепродуктами

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк"Сотрудник в офисе биржи
Сотрудник в офисе биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
"Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Петербургская биржа возобновила первые в мае торги в товарных секциях, включая нефтепродукты и природный газ, после приостановки ранее в понедельник, следует из сообщения торговой площадки.
"Торги в товарных секциях в режимах "Аукцион открытия" и "Накопление заявок покупателя" 12.40-12.55 мск. Торги в товарных секциях (за исключением Секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион" 12.55 до 14.55 мск", - сказано в сообщении.
Мосбиржа.
Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют
11:57
При этом торги в секции "Газ природный" в режиме "Двусторонний встречный аукцион" с инструментами со сроком поставки "на сутки" проходят с 12.55 до 13.55 по московскому времени, уточнила биржа.
Петербургская биржа ранее в понедельник временно приостановила торги в товарных секциях, включая нефтепродукты.
Петербургская биржа - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, газа, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
 
РынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала