https://1prime.ru/20260504/britanija-869648663.html

СМИ: у Британии нет денег на закупку новых вооружений до 2030 года

СМИ: у Британии нет денег на закупку новых вооружений до 2030 года - 04.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: у Британии нет денег на закупку новых вооружений до 2030 года

Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T05:42+0300

2026-05-04T05:42+0300

2026-05-04T05:42+0300

общество

экономика

мировая экономика

великобритания

москва

европа

кир стармер

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869648663.jpg?1777862543

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании, соавтор стратегического оборонного обзора британского правительства Ричард Бэрронс заявил, что у страны отсутствуют средства для покупки новых вооружений вплоть до 2030 года, написала газета Times, взявшая у него интервью. Британский премьер Кир Стармер в июне 2025 года объявил, что Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим "готовности к войне". Times 6 апреля этого года сообщила, что законопроект, предусматривающий повышение оборонной готовности, откладывается до как минимум середины 2027 года. "Бывший командующий армией (Бэрронс - ред.) предупредил, что британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года", - говорится в материале издания. По словам Бэрронса, недостаток инвестиций "истощает" промышленную базу и вынуждает оборонные компании переносить производство за границу. Газета уточнила, что у армии едва хватает денег на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Новый стратегический оборонный обзор опубликован в июне 2025 года на фоне планов Великобритании по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую британское руководство планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

великобритания

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, великобритания, москва, европа, кир стармер, владимир путин, нато