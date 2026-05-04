Премьер Чехии заявил о необычной просьбе МИД в отношении России

2026-05-04T05:37+0300

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его просили оказать давление на Казахстан с целью ослабления его связей с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Nova."Меня поразило, когда мне в самолете дали документ, вот он, из министерства иностранных дел, где я должен был обратиться к Казахстану с просьбой ограничить его отношения с Россией и Китаем", — сказал он.Бабиш пояснил, что этот документ ему передали определенные представители, среди которых упоминается бывший министр иностранных дел Ян Липавский. "Наверное, я даже не хочу больше комментировать Липавского. Ужасный позор", — добавил политик Ранее премьер Бабиш призывал Европейский Союз начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине. Он также акцентировал внимание на важности восстановления прямого общения с Москвой, которое, по его словам, является необходимым для достижения перемирия. По мнению Бабиша, переговоры с Путиным могли бы вести ведущие политики Европы.

