Кандидат на пост главы Дагестана прервал отпуск и находится в республике
2026-05-04T11:25+0300
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Федор Щукин, кандидатуру которого на пост главы Дагестана поддержал президент России Владимир Путин, прервал отпуск и находится в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона. В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку. "Щукин отпуск прервал, находится в республике", - сказала собеседница агентства. В четверг Путин провел встречу с представителями Дагестана, на которой сообщил, что глава республики Сергей Меликов переходит на другую работу, его срок полномочий на посту главы региона заканчивается в сентябре. Председатель народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту на пост руководителя республики Щукина, глава государства кандидатуру поддержал. В пресс-службе судов Дагестана тогда сообщили РИА Новости, что Щукин находится в отпуске за пределами республики.
